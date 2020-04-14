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14.04.2020 (12:09)

Альпийские стрелки Италии поздравили российских военнослужащих, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом в Ломбардии, с наступающей Пасхой

Представители Ассоциации альпийских стрелков Италии поблагодарили российских и итальянских военнослужащих за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в области Ломбардия и в преддверие наступающей православной Пасхи вручили подарки.

«Прибытие российских военнослужащих в Ломбардию было встречено с воодушевлением. Совместная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией проходит с огромным энтузиазмом», — заявил координатор вопросов гражданской обороны Ассоциации альпийских стрелков Марко Колозио.

Также российские военнослужащие посетили музей Ассоциации альпийских стрелков в Бергамо.

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Метки:
COVID-19 , Медицина
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