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14.04.2020 (11:51)

На строительстве медицинского центра в Хабаровском крае завершен монтаж металлкаркаса здания

В селе Анастасьевка Хабаровского края днём и ночью в три смены ведутся строительные работы спецобъекта - многофункционального медицинского центра Минобороны России, в постройке которого задействовано более 700 человек и порядка 50 единиц техники. На данный момент практически завершён монтаж металлокаркаса здания и начаты работы по монтажу фахферков для устройства оконных проёмов и дверей, внутренних кирпичных перегородок. Практически завершено строительство кирпичной кладки цоколя и выполнены больше чем наполовину работы по оборудованию бетонных полов.

Кроме того, ведутся работы по устройству наружной канализации и оснований фундаментов под дизель- электростанции, комплексную трансформаторную подстанцию, станцию медицинских газов и комплексные очистные сооружения сточных и ливневых вод.

Также начато строительство воздушной линии электропередач, которая в дальнейшем будет осуществлять питание всего объекта.

Работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком, строительные материалы на объект поставляются ежедневно.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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