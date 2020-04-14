14.04.2020 (11:23)
В авиачастях штурмовой авиации ВВО началась контрольная проверка
Контрольная проверка для авиачастей штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа начались с выполнения лётно-тактических заданий по пуску неуправляемых авиационных ракет (НАР) на авиационных полигонах в Приморском крае и Забайкалье.
В ходе проверочных полётов пилоты Су-25 "Грач" выполнили боевые стрельбы из пушечного вооружения и неуправляемыми авиационными ракетами по выявленным наземным целям, имитирующим хорошо замаскированные пункты управления и полевые станции связи условного противника.
В реальной боевой обстановке такие ситуации обычно возникают при совершении разведывательных полётов, а также при самостоятельном поиске целей.
Кроме того, в ходе выполнения полётов лётчики армейской авиации ВВО отработали сложный пилотаж на различных высотах и выполнили элементы воздушного боя.