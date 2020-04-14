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14.04.2020 (11:14)

Специалисты войск РХБЗ ВВО провели дезинфекцию трех воинских частей и жилого городка в Амурской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа обработали специальным дезинфицирующим раствором три воинские части и один военный городок на территории Амурской области.

Работы производились с использованием современной техники АРС-14КМ. Было задействовано более 30 военных специалистов и около 10 единиц техники. Особое внимание при обработке уделялось контрольно-пропускным пунктам и другим объектам с наибольшей проходимостью людей. Проведенные работы в значительной мере позволят снять опасность вспышек вирусов и опасных инфекций на обработанных территориях.

Военнослужащие войск РХБЗ объединения имеют большой опыт, в том числе оказания помощи местному населению. В прошлом году специалисты были привлечены для ликвидации последствий ЧС в Амурской области и Еврейской автономии. В течение нескольких месяцев военнослужащие продезинфицировали десятки сел и городов пострадавших от паводка разлива рек. Своевременно проведенные работы позволили предотвратить вспышки опасных вирусных инфекций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , COVID-19 , Восточный военный округ
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