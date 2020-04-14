14.04.2020 (06:30)

На Сахалине и Курилах началась акция «Письмо ветерану»

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Восточном военном округе проводится военно-патриотическая акция «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», в которой приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах, а также представители движения «Юнармия» Сахалинской области.

В каждом из писем, которые были написаны молодыми людьми, нашли свое отражение глубокая признательность и благодарность ветеранам ВОВ за их героизм, силу духа, отвагу и мужество.

Цели акции - не дать забыть молодому поколению, какой ценой была завоевана Победа в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

Основными задачами акции можно считать, воспитание у подростков и молодежи уважительного отношения к истории Отечества в те суровые годы, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, побуждение молодёжи к изучению военной истории, содействие творческому росту талантливой молодежи.

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