14.04.2020 (05:30)

Подразделения противовоздушной обороны Амурского объединения ВВО завершили полевой выход боевыми стрельбами

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края завершили полевой выход с выполнением боевых стрельб по воздушным целям различных классификаций. Полевой выход проводился на специализированном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия.

В ходе практических занятий расчеты ЗРК «Бук», «Стрела» и других комплексов ПВО отработали прикрытие войск при ведении ими различного рода наземных операций от налетов авиации, ударных и разведывательных БПЛА, а также ракетных атак.

На заключительном этапе полевого выхода состоялась серия тактико-специальных учений с практическими пусками ракет по воздушным целям. В качестве целей использовались современные мишенные комплексы «Саман», которые имитировали авиацию и крылатые ракеты условного противника. Кроме того, расчеты ПВО объединения отработали уничтожение БПЛА, что актуально для тактики вооруженных конфликтов современности.

По результатам учений подразделения были оценены на хорошо и отлично, что показывает высокую боеготовность войсковых сил ПВО объединения. В проводимых мероприятиях было задействовано около 200 единиц техники.

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