14.04.2020 (03:30)

Амурскому кадетскому корпусу присвоено имя выпускника Дальневосточного ВОКУ Героя СССР генерал-майора Юрия Кузнецова

Школе - интернату «Амурский кадетский корпус» присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника и в последующем начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища генерал-майора Кузнецова Юрия Викторовича. Согласно постановлению правительства Амурской области учебное учреждение теперь будет носить название «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова».

Жизнь Юрия Кузнецова была неразрывно связана с Благовещенском и ДВОКУ. С 1964 по 1968 год он обучался в училище, а с 1993 года по 2002 год являлся его начальником. Звание Героя Советского Союза Юрию Кузнецову было присвоено в 1982 году за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Афганистане. После службы активно занимался общественной работой и военно-патриотическим воспитанием молодого поколения.

Он был награжден медалью «Золотая звезда», орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орденом «За военные заслуги», орденом «Знак Почета», орденом «Трудовая доблесть», орденом «За заслуги в ветеранском движении», являлся Почетным жителем города Благовещенск. Офицер скончался в ночь на 24 января текущего года на 74 году жизни.

Присвоение Амурскому кадетскому корпусу имени выдающегося человека, офицера, патриота страны и своего края достойная оценка труда Юрия Кузнецова. Имя Героя придаст учебному заведению статусность и особую ответственность в воспитании юных защитников Отечества.

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