14.04.2020 (04:03)

Уникальный опыт управления разнородовыми подразделениями получили офицеры ВВО в ходе двустороннего учения в Бурятии

В ходе двусторонних ротных тактических учений в степи и горно-лесистой местности полигона «Бурдуны», танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы во взаимодействии с авиацией отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений.

Военнослужащие выполнили ряд задач по ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок «Шилка».

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», выполнили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи ЗСУ «Шилка» обеспечили прикрытие войск от воздушного удара «противника». Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины.

Нарушить систему управления войсками условного противника помогли специалисты радиоэлектронной борьбы, которые во взаимодействии с подразделениями огневого поражения, путем пеленгования источников радиоэлектронных излучений передавали координаты наиболее важных объектов для их уничтожения. После вскрытия радиоэлектронной обстановки, специалисты РЭБ выполнили задачи по искажению навигационного поля и созданию помех системам связи условного противника.

В двусторонних ротных тактических учениях принимали участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-24П армейской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице