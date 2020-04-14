Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2020 (04:03)

Уникальный опыт управления разнородовыми подразделениями получили офицеры ВВО в ходе двустороннего учения в Бурятии

В ходе двусторонних ротных тактических учений в степи и горно-лесистой местности полигона «Бурдуны», танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы во взаимодействии с авиацией отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений.

Военнослужащие выполнили ряд задач по ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок «Шилка».

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», выполнили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи ЗСУ «Шилка» обеспечили прикрытие войск от воздушного удара «противника». Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины.

Нарушить систему управления войсками условного противника помогли специалисты радиоэлектронной борьбы, которые во взаимодействии с подразделениями огневого поражения, путем пеленгования источников радиоэлектронных излучений передавали координаты наиболее важных объектов для их уничтожения. После вскрытия радиоэлектронной обстановки, специалисты РЭБ выполнили задачи по искажению навигационного поля и созданию помех системам связи условного противника.

В двусторонних ротных тактических учениях принимали участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-24П армейской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подразделения ОТРК «Искандер-М» выполнят электронные пуски в Бурятии
Экипажи противодиверсионных катеров отрабатывают одиночные действия в море на Камчатке
Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» провело исследования в районе Южного магнитного полюса
На полигоне Князе-Волконский в рамках контрольной проверки прошло двустороннее учение танкистов с боевой стрельбой

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false