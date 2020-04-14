14.04.2020 (03:05)

Подразделения ОТРК «Искандер-М» выполнят электронные пуски в Бурятии

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа в Республике Бурятия совершили марш на специальный полигон, где расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» произведут электронные пуски ракет по целям условного противника. Учения проходят в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе её мероприятий особое внимание будет уделено проверке полевой выучки военнослужащих, вопросам мобилизационной и боевой готовности, состоянию вооружения и военной техники, тылового обеспечения, уровню морально-психологического состояния всех категорий военнослужащих.

В ходе марша по пересеченной местности военнослужащие отработают не менее 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, развертывание комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям.

В общей сложности ракетчики в ходе контрольных занятий отработают несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым.

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