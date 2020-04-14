14.04.2020 (07:34)

Реставрация легкого танка МС-1, которому скоро исполнится 100 лет, завершается в Приморье

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа полным ходом идет реставрация танка МС-1- будущего участника Парада Победы.

В Приморье специалисты материально технического обеспечения реставрируют советский танк МС-1, в данный момент он находится на территории ремонтно-восстановительного соединения Приморской армии ВВО.

На танке произведен ремонт ходовой части, обслужена силовая установка. Боевая машина уже прошла стационарные и ходовые испытания. Произведены подготовительные работы перед покраской.

Танк МС-1 легок в управлении, имеет неплохие тактико-технические и ходовые характеристики для своего возраста, ему в апреле исполнится 100 лет.

Справка: Советский легкий пехотный танк МС-1(малый сопровождающий) эксплуатировался с 1928 по 1942 годы. Является первым танком советской разработки. Всего было выпущено 959 танков этого типа. Боевая машина оснащена нарезной 37 мм пушкой «Гочкиса», двумя 6 мм пулеметами Федорова, и имеет 18 мм стальную катанного типа броню.

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