14.04.2020 (07:15)

Боевой стрельбой начали контрольную проверку танкисты ВВО в Приморье

В Приморье в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа стартовала контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения.

На танковой директрисе общевойскового полигона «Сергеевский» в Приморском крае, личный состав танковых подразделений выполнил упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3.

Особенностью мероприятия является то, что танковые экипажи при проведении боевых стрельб выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. На огневом рубеже создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 метров до 2200 метров.

При выполнении контрольного упражнения экипажи заранее не знают на какой дистанции появится очередная мишень.

Танкисты по итогам боевых стрельб оценены на «хорошо», они показали умелые навыки и действия при решении огневых, тактических и боевых задач. Занятия прошли при строгом соблюдении руководящих документов, курса стрельб и требований безопасности.

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