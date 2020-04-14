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14.04.2020 (04:00)

На Камчатке морские пехотинцы ТОФ впервые отработали элементы боевой подготовки с использованием снегоходов и собачьих упряжек

На базе полигона Радыгино в Камчатском крае впервые проведены тренировки подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых отдельные задачи курса боевой подготовки решались с использованием снегоходов и собачьих упряжек.

Такие способы передвижения в условиях значительного снежного покрова, характерного для региона с конце осени и до апреля, позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге.

Морпехи на пространствах, где применение боевой техники осложнено, отработали практические навыки управления снегоходами и собачьими упряжками, перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте так и на лыжах в составе сцепок по 6 человек, совершенствовали тактические элементы проведения рейдовых действий.

Тихоокеанцы осуществили оперативную высадку тактических групп со снегоходов и провели бой в ходе которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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