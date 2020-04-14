14.04.2020 (06:00)

Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия



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Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Обработка российскими специалистами Клинического Центра в Нише 1 2

Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац.

Военными эпидемиологами Минобороны России проведены оценка и анализ эпидемиологической обстановки, уточнен объем дезинфекционных мероприятий, скорректированы мероприятия противоэпидемического режима в военно-медицинском центре района «Карабурма» города Белград, доме студентов и полицейском управлении в городе Ниш, а также в поликлиниках и городской больнице города Вране.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19, в медучреждениях городов Чуприя и Крушевац.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац), в т.ч. обработано: более 70 зданий и сооружений, общей площадью более 430 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 110 тыс. квадратных метров.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди российских военнослужащих, выполняющих задачи на объектах повышенной вирусной опасности на территории Республики Сербия. Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется врачебно-сестринская бригада для проведения медицинского осмотра личного состава. Два раза в сутки проводится термометрический контроль, измерение артериального давления и опрос жалоб военнослужащих.

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