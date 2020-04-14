14.04.2020 (05:00)

Российские специалисты приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией.

Российские терапевты, анестезиологи, реаниматологи и эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией. В настоящее время восьмерых пациентов вылечили, и они уже выписаны из госпиталя.

Военнослужащими войск РХБ защиты совместно с итальянскими коллегами проведена дезинфекция лечебных учреждений в 55 населенных пунктах Ломбардии. Обеззаражено 59 зданий и сооружений, более 370 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 45 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Совместно с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад постоянно дежурят переводчики Минобороны России. В составе группы российских специалистов 13 переводчиков, которые обеспечивают коммуникацию между российскими врачами, пациентами и итальянскими медиками в круглосуточном режиме. Также российские переводчики входят в состав команд, которые проводят дезинфекцию и санитарную обработку пансионатов и обеспечивают коммуникацию российских военнослужащих с итальянскими военными и администрациями населенных пунктов и лечебных учреждений.

Высокий уровень подготовки российских военных медиков, военнослужащих войск РХБ защиты и военных переводчиков позволяет выполнять поставленные перед ними задачи в сложной эпидемиологической обстановке, сложившейся в Итальянской Республике.

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