14.04.2020 (01:00)

Экипажи дальней авиации приступили к сдаче контрольных занятий за зимний период обучения

В Саратовской области в соединении Дальней авиации началась контрольная проверка за зимний период обучения.

Военнослужащие приступили к сдаче зачётов по технической, тактической и специальной подготовке.

Летный и инженерно-технический состав отрабатывает полетные задания, подготовку авиационной техники к вылету в установленные временные нормативы. Оценивается уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом.

Помимо этого экипажи отрабатывают на тренажерном комплексе самолета Ту-160 порядок действий в различных нештатных ситуациях, включая отказ системы управления, отключение связи или двигателя и другие.

В мероприятии задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также более 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Контрольные занятия за зимний период обучения проводятся согласно плану боевой подготовки и продлятся до конца текущего месяца.

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