13.04.2020 (12:54)

Мотострелки ЮВО отработали новые тактические приемы на учении в горах

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии впервые отработали порядка 10 новых тактических приемов в условиях современного боя в горах Кавказского хребта.

Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с ударными дронами условного противника.

Активная фаза двустороннего тактического учения на полигоне Тарское началась с разведки маршрутов выдвижения с помощью беспилотной авиации и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций РЭБ на наиболее вероятных направлениях действий условного противника.

В ходе учебного боя мотострелковые подразделения осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в огневой мешок, после чего начали интенсивное наступление с огневой поддержкой артиллерии.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных комплексов в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

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