13.04.2020 (19:43)

В Воздушно-десантных войсках стартовала контрольная проверка за зимний период обучения

В период с 13 по 24 апреля в Воздушно-десантных войсках пройдет контрольная проверка за зимний период обучения, в ходе которой будут оценены теоретические знания и практические навыки личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.

Для оценки личного состава соединений сформированы специальные комиссии из офицеров управления соединений. При проведении контрольных занятий будет оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

На полигонах военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, зачетные упражнения по вождению бронетанковой и автомобильной техники. В пунктах постоянной дислокации пройдут контрольные занятия по военно-политической, строевой, воздушно-десантной подготовке и общевоинским уставам.

По результатам будут подведены итоги и выставлены соответствующие оценки подразделениям и каждому военнослужащему.

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