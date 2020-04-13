13.04.2020 (20:00)

Российские военные врачи в режиме видеоконференции обсудили медицинские аспекты оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и особенности соблюдения противоэпидемического режима

13 апреля 2020 года российские военные врачи, оказывающие помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо (Италия) и медицинских учреждениях города Белграда (Сербия), в режиме видеоконференции обсудили медицинские аспекты оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и особенности соблюдения противоэпидемического режима. В видеоконференции участвовали ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны России (г. Санкт-Петербург), которые провели консультации с российскими специалистами в Италии и Сербии.

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов МО РФ в итальянском Бергамо, сообщил, что на базе полевого госпиталя силами российских врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство. В настоящее время на лечении в госпитале находится 23 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. 8 пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме, были успешно вылечены и выписаны из госпиталя. С 14 апреля в госпитале заработает терапевтическое отделение на 12 коек.

Полковник Рустам Аминьев – старший группы медицинских специалистов МО РФ в Сербии рассказал, что российские врачебно-сестринские бригады привлекаются для оказания медицинской помощи, а врачи-эпидемиологи – для помощи в организации противоэпидемических мероприятий в лечебных организациях. Работа ведется в здравницах, больницах, военных госпиталях, в том числе в изоляторах, которые развернуты для лиц с положительной пробой, но без клинических проявлений.

Видеоконференции с участием ведущих специалистов Военно-медицинской академии Минобороны России, военных медиков в Италии и Сербии планируется проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной помощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта.

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