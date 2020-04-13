13.04.2020 (11:11)

Военные топографы гвардейской общевойсковой армии ЗВО обеспечили навигацию межвидовой группировки войск в Нижегородской области

Военные топографы гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области обеспечили навигацию межвидовой группировки войск в ходе полковых тактических учений в Нижегородской области.

Подразделения топографической службы армии совершили марш в район проведения учения танкового полка на полигоне Мулино Нижегородской области, где развернули новейшие подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1) и подвижные цифровые топографические системы (ПЦТС) для построения новых макетов местности.

С помощью современной техники военные топографы создали 3D-макет, куда в процессе учения в режиме реального времени были нанесены объекты учебно-боевой обстановки по фронту глубиной до 20 км.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности (ЦИМ) на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, ПЦТС способно проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые ортофотопланы, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D-модели на экранах центра оперативного управления межвидовой группировки войск.

Всего к учению на базе межвидового учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

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