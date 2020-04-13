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13.04.2020 (20:01)

Экипажи истребителей Су-35С Ленинградской армии ЗВО отработали задачи по перехвату самолётов условного противника в Карелии

На аэродроме г. Петрозаводска (Республика Карелия) лётчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели групповые полёты с отработкой задач курса боевой подготовки.

В рамках проведения полётов экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++ на сверхзвуковых скоростях отработали совместные задачи по перехвату и ведению боя с авиацией условного противника.

Лётчики отработали взлёт, посадку, полёт по заданному курсу в составе звеньев, а также взаимодействие с группой руководства полётами аэродрома. Полёты проводились в сложных метеоусловиях.

Основной целью проведения полётов было повышение эффективности действий экипажей оперативно-тактической авиации при выполнении задач по предназначению.

В отработке задач групповой слётанности экипажей принимали участие лётчики различного уровня подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС
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