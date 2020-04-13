13.04.2020 (15:59)

Артисты концертного Ансамбля ЦДРА представили свою творческую программу

Артисты концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе представили один из своих последних творческих проектов – концертную программу «Здесь Русь живет».

Эту работу творческого коллектива, которым руководит лауреат международных и всероссийских конкурсов Ксения Белова, в свое время высоко оценили специалисты Департамента культуры Минобороны России, коллеги из центральных военных учреждений культуры, но она так и не дошла до широкого военного зрителя. И вот появилась возможность исправить ситуацию.

Что в концертной программе «Здесь Русь живет» подкупает? Что она составлена исключительно из музыкальных произведений, написанных в жанре традиционного русского фольклора. Причем самобытные русские народные мотивы звучат в современной инструментальной аранжировке с применением новых музыкальных технологий.

Также важно отметить, что программа включает в себя практически все направления русского фольклора: календарные обрядовые песни, песни свадебного цикла, эпос, танцевальные жанры, лирические песнопения.

Нетрудно представить восторг зрителей, видящих, как под оригинальное музыкальное звучание исполняются захватывающие хореографические композиции. Артисты в ярких стилизованных костюмах демонстрируют неподражаемый живой вокал. Как заправские актеры они очень точно передают атмосферу старинного народного праздника, создают реальные картины повседневного быта и культуры простого люда древней Руси.

Так было и на этот раз. В подготовке программы участвовали все подразделения концертного ансамбля: большая вокальная группа молодежного состава солистов и артисты балета. Они рассказали историю любви девушки Дашутки и Ивана, завершившуюся свадьбой с обрядовыми песнями и танцами.

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