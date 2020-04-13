13.04.2020 (19:55)

Всю военную технику для военного парада 9 мая в Самаре собрали на аэродроме Кряж

Завершилась переброска военной техники на аэродром Кряж, которая будет задействована в военном параде 9 мая в Самаре.

На место проведения тренировок механизированной колонны доставлены более 50 единиц военной техники. Из воинских частей 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Оренбургской области, переброшены четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», две самоходных гаубицы «Мста-С», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Из соединения спецназа Центрального военного округа переброшены шесть бронеавтомобилей «Тигр», из соединения противовоздушной обороны — две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300». В военном параде также будут представлены другие образцы техники: бронетранспортеры БТР-82А, автомобили УАЗ «Пикап», БРЭМ-К, Д-30, а также новейшая техника управления и связи.

Сейчас проходит обслуживание техники. На аэродроме организована специальная площадка, где проводятся работы по очистке боевых машин, замене жидкостей и масел, техническому обслуживанию и покраске.

Экипажи танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» оснащают гусеницы специальными комплектами с асфальтоходными башмаками. Это делается для того, чтобы минимизировать ущерб дорожному покрытию площади Куйбышева, где пройдет военный парад.

Все практические действия проводятся военнослужащими с соблюдением требований эпидемиологической обстановки.

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