13.04.2020 (14:31)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО стали победителями конкурса «Стальное сердце» Нижегородской области

Инженерно-штурмовой взвод общевойскового объединения в Ленинградской области продемонстрировал лучший результат в конкурсе профессионального мастерства инженерных подразделений «Стальное сердце» среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе испытаний на общевойсковом полигоне, расположенном в поселке Мулино Нижегородской области, военнослужащие саперного отделения на БТР -82АМ выполнили ряд задач по проделыванию проходов в минно-взрывных и проволочных заграждениях на пути к заминированному зданию, прикрытию огнем продвигающегося к объекту штурмового отделения взвода.

Кроме того, специалистами были ликвидированы «растяжки» с минами МОН-50, расположенные на входе и дверных проемах на этажах. После ликвидации условных участников бандформирований, инженеры осуществили поиск и деактивацию замаскированных самодельных взрывных устройств, заняли круговую оборону на крыше здания.

По результатам выполнения конкурсных испытаний взводом, под руководством капитана Вячеслава Королева и лейтенанта Дмитрия Бессонова, были продемонстрированы лучшие временные показатели: при выполнении задач на пути к объекту – 10 минут 40 секунд, штурме здания и занятии круговой обороны – 5 минут 30 секунд.

В конкурсе «Стальное сердце» приняли участие более 20 команд-представителей инженерно-саперных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации. Команда общевойсковой армии Западного военного округа одержала победу как в номинации «Лучший взвод штурма и преодоления», так и в общем командном зачете.

В текущем году специалистами полка объединения были успешно выполнены задачи по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.

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