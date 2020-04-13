13.04.2020 (18:22)

Более 3,5 млрд жилищных субсидий предоставлено военнослужащим ЦВО за первый квартал 2020 года

За первый квартал 2020 года Центральным региональным управлением жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) предоставлено жилищных субсидий на сумму более 3,5 млрд рублей.

«За первый квартал были исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем в отношении 483 военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы), а с учетом членов их семей, порядка 1600 граждан Российской Федерации. Из них 19 обеспечены квартирами в натуральном виде, 464 предоставлена жилищная субсидия на сумму более 3,5 миллиардов рублей», — сообщил начальник ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко.

Наибольшая сумма жилищной субсидии — более 18 миллионов рублей — была предоставлена в марте 2020 года военнослужащему Сибирского гарнизона, отцу семерых детей.

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