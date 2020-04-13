13.04.2020 (15:05)

Разведчики российской военной базы в Таджикистане преодолели усовершенствованную полосу препятствий

Военнослужащие разведывательного подразделения российской военной базы в Таджикистане в условиях горной местности преодолели специальную усовершенствованную полосу препятствий.

Учебный комплекс представлен маршрутом протяженностью более километра по пересеченной горной местности и состоит из 23 участков-сооружений и препятствий. Полоса усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Новые эффекты позволили еще больше приблизить обстановку при выполнении учебных задач к условиям реального боя.

Военнослужащие преодолевали задымленный участок местности, водную переправу, участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 метров, подъем по отвесной скале, а также выполняли задачи на скалодроме.

Кроме того, разведчики сдали экзамены по армейскому рукопашному бою и использованию современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», отработали свыше 10 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, устроению засад.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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