13.04.2020 (19:00)
Оренбургские кадеты приняли участие во всероссийском уроке, посвященном Дню космонавтики
Воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища приняли участие во всероссийском уроке, посвященном Дню космонавтики.
В 2020 году Гагаринский урок посвящен теме: «От победы в Великой Отечественной войне к победам в космосе» и значимым космическим датам года.
Среди тем урока в этом году: «60 лет отряду космонавтов», «55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство», «50 лет миссии «Луноход-1», «35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13», «спасение орбитальной станции «Салют-7», «65 лет космодрому Байконур».
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