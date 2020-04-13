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13.04.2020 (19:00)

Оренбургские кадеты приняли участие во всероссийском уроке, посвященном Дню космонавтики

Воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища приняли участие во всероссийском уроке, посвященном Дню космонавтики.

В 2020 году Гагаринский урок посвящен теме: «От победы в Великой Отечественной войне к победам в космосе» и значимым космическим датам года.

Среди тем урока в этом году: «60 лет отряду космонавтов», «55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство», «50 лет миссии «Луноход-1», «35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13», «спасение орбитальной станции «Салют-7», «65 лет космодрому Байконур».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кадетский корпус
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