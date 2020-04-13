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13.04.2020 (18:59)

Летчики российской военной базы в Таджикистане уничтожили бронеколонну «противника» на ночных учениях

Летчики армейской авиации 201 российской военной базы нанесли ночной авиационный удар по объектам условного противника на учениях в Таджикистане.

В районе горного полигона Ляур экипажи боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 выполнили задачи по ведению воздушной разведки с помощью очков ночного видения. В ходе полетов вертолетчики отработали методику прохождения зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника на предельно малых высотах.

Получив координаты целей от передовых авиационных наводчиков, летчики выполнили поиск и классификацию целей, провели пуски неуправляемых авиационных ракет, а также стрельбу из авиационной пушки, уничтожив мишени, имитирующие колонну танков, артиллерийскую батарею и командные пункты условного противника. Стрельба велась на дальностях от 1 до 3 тыс. метров.

Всего в ходе однодневного учения было разыграно порядка десяти тактических эпизодов по огневому обеспечению мотострелковых и танковых подразделений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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