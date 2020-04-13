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13.04.2020 (15:47)

Мордовия в ходе весеннего призыва отправит в войска около 1 тыс. новобранцев

Военный комиссариат Республики Мордовия в ходе весеннего призыва граждан на военную службу отправит в войска около 1 тыс. новобранцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил военный комиссар республики Игорь Тихомиров.

- Этой весной через наши призывные комиссии пройдут около 4000 человек, из них около 1000 будут отправлены в войска, - сказал Игорь Тихомиров. – Из них 5 человек будут отобраны для прохождения службы в научном технополисе «Эра». Отправки молодого пополнения начнутся после 20 мая.

Все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки, на сборном пункте спланировано тестирование всех призывников, убывающих в войска на наличие вирусных инфекций.

Перед отправкой новобранцы будут обеспечены банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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