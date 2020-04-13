13.04.2020 (17:44)
Медицинский центр в Калининграде строится круглосуточно
Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр оборудованный современной техникой на 100 мест должен быть сдан к концу апреля.
Сейчас военными строителями уже практически полностью возведен и облицован специальными панелями каркас здания, где в настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений, завершается монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и облагораживание прилегающей территории.
Работы по возведению медицинского центра ведутся с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники.
Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействованы около 500 строителей и 100 единиц различной строительной техники.