13.04.2020 (17:44)

Медицинский центр в Калининграде строится круглосуточно



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ход строительства многофункционального медицинского центра в Калининграде

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр оборудованный современной техникой на 100 мест должен быть сдан к концу апреля.

Сейчас военными строителями уже практически полностью возведен и облицован специальными панелями каркас здания, где в настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений, завершается монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и облагораживание прилегающей территории.

Работы по возведению медицинского центра ведутся с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники.

Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействованы около 500 строителей и 100 единиц различной строительной техники.

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