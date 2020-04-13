13.04.2020 (16:30)

Практика вручения морским кадетам Кронштадта сертификатов о прохождении начальной морской подготовки будет продолжена

Морская подготовка воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса активизировалась за последние пять лет. Для самых младших кадет — пятиклассников — на базе Санкт-Петербургского яхт-клуба организована яхтенная практика. Здесь ребята изучают основы управления парусной яхтой и взаимодействие в команде. В завершение курса каждый пятиклассник получает сертификат о прохождении начальной морской подготовки и посвящается в моряки.

Ежегодно на базе учебного отряда проводится шлюпочная практика, кадеты совершают шлюпочный поход по кронштадтским фортам, где узнают об истории создания защитных сооружений и их роли в защите Петербурга от неприятеля. Для старших курсов организована катерная практика и участие в дальних морских походах на учебных кораблях.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова военно-морская направленность воспитания кадет и нахимовцев реализуется в тесном взаимодействии с высшими учебными заведениями и ветеранскими организациями ВМФ.

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