Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2020 (16:30)

Практика вручения морским кадетам Кронштадта сертификатов о прохождении начальной морской подготовки будет продолжена

Морская подготовка воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса активизировалась за последние пять лет. Для самых младших кадет — пятиклассников — на базе Санкт-Петербургского яхт-клуба организована яхтенная практика. Здесь ребята изучают основы управления парусной яхтой и взаимодействие в команде. В завершение курса каждый пятиклассник получает сертификат о прохождении начальной морской подготовки и посвящается в моряки.

Ежегодно на базе учебного отряда проводится шлюпочная практика, кадеты совершают шлюпочный поход по кронштадтским фортам, где узнают об истории создания защитных сооружений и их роли в защите Петербурга от неприятеля. Для старших курсов организована катерная практика и участие в дальних морских походах на учебных кораблях.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова военно-морская направленность воспитания кадет и нахимовцев реализуется в тесном взаимодействии с высшими учебными заведениями и ветеранскими организациями ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Конкурс для девушек, поступающих в Военно-морской политехнический институт, составляет свыше 10 человек на место
О спуске на воду первой галеры в российском флоте военным морякам рассказали на портале Центрального военно-морского музея
Санкт-Петербургский музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско запустил цикл тематических исторических публикаций
Впервые на Дальнем Востоке организована онлайн утренняя зарядка для юнармейцев и кадет

Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Кадетский корпус
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false