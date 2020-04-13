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13.04.2020 (16:37)

Полковое тактическое учение мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО началось в Нижегородской области

Военнослужащие Симферопольского Краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к заключительному этапу обучения на базе межвидового учебного центра подготовки ЗВО в Нижегородской области.

На последнем этапе обучения военнослужащие проведут полковое тактические учение с участием более чем 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которых танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы МСТА-СМ2, артиллерийские тягачи БАТ-2, механизированные мосты МДК-2, машины разминирования
УР-77, вертолеты Ми-8АМТШ, бомбардировщики Су-34.

В ходе учения предстоит отработать нескольких тактических эпизодов на площади более 5 тыс гектар.

Основной задачей первых полковых учений является проверка уровня подготовки командиров всех степеней для управления наземной и воздушной межвидовой группировкой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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