13.04.2020 (18:34)

Командующий войсками ЗВО подвёл итоги контрольной проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев подвёл итоги контрольной проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения.

«К мероприятиям контрольной проверки было привлечено 133 соединения и воинской части Балтийского флота, двух общевойсковых, одной танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, проведено 9 батальонно-тактических, ротно-тактических и тактико-специальных учений, более 2,6 тыс. контрольных занятий, почти 50 процентов из которых прошли в ночное время», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлев.

В ходе контрольной проверки мотострелковые, танковые, артиллерийские, подразделения выполнили специальные задачи и провели боевые стрельбы с применением штатного вооружения на 22 полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Белгородской и Курской областях.

К контрольной проверке привлекались экипажи и расчёты боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, танков Т-90, Т-80, Т-72Б-3, самоходных гаубиц «Мста-С», РСЗО «Град» и «Торнадо» и др.

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