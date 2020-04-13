13.04.2020 (18:23)

Аппараты ИВЛ установлены в медцентре, возводимом в Нижнем Новгороде на базе военного госпиталя ЗВО

Партия медицинской аппаратуры в составе томографа, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другого оборудования доставлена в многофункциональный медицинский центр, возводимый в Нижнем Новгороде на базе военного госпиталя Западного военного округа.

Сегодня на строительной площадке задействовано свыше 770 рабочих и 25 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Выполнен каркас здания, возведены стены, смонтированы сэндвич-панели, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Объект будет сдан 20 апреля.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове.

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