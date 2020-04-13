13.04.2020 (17:13)

Выпускные экзамены учебных центров ЦВО пройдут в срок

Выпускные экзамены в двух крупнейших центрах подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Ульяновской и Свердловской области, пройдут в срок с соблюдением всех требований сложившейся эпидемической обстановки. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Выпуск младших специалистов, прошедших обучение по более чем 20 военно-учетным специальностям в межвидовом учебном центре войск связи в Поволжье и окружном учебном центре на Урале, состоится точно в срок. Сдача выпускных экзаменов пройдет в период 13 по 19 апреля с соблюдением всех требований безопасности», - сказал генерал-лейтенант Е.Поплавский.

Также заместитель командующего войсками ЦВО уточнил, что в ходе выпускных экзаменов курсанты выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, контрольные упражнения по вождению колесной и гусеничной техники, а также нормативы по работе на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексах связи «Переселенец» и другой современной технике.

«К экзаменам будут допущены более военнослужаще, завершающе обучение по специальностям операторов квантово-электронной и оптико-электронной техники связи, радиолокационных станций обнаружения и наведения, мастеров по ремонту вооружения и военной техники, наводчиков-операторов БМП, наводчиков танков и номеров расчетов артиллерии», - отметил генерал-лейтенант Е.Поплавский.

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