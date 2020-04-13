13.04.2020 (17:52)

Танки Т-72Б3М впервые будут задействованы в военном параде 9 мая в Новосибирске

Танки Т-72Б3М будут задействованы в военном параде в Новосибирске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данные образцы современной военной техники жителям и гостям столицы Сибири будут продемонстрированы впервые.

Т-72Б3М является модернизацией танка Т-72. Машина сочетает в себе надежную защиту, современную систему управления огнем, мощный комплекс вооружения, современные средства связи, автоматическую коробку передач, подвижность и большой запас хода. В ходе последней модернизации танк получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40-4 была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток.

Данные образец хорошо зарекомендовал себя в полевых условиях и активно применяется при проведении учений.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники, среди них комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры, зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», артиллерийские установки «Нона-СВК», «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Град».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице