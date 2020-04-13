13.04.2020 (17:50)

Военнослужащие ЦВО приступили к восстановлению Мемориала Славы в Алтайском крае

Военнослужащие общевойскового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению Мемориала Славы города Алейска.

Работы по восстановлению памятника проводятся совместно с представителями местной администрации. Военнослужащие обновляют надписи, производят необходимую покраску.

В восстановлении мемориала задействованы около 30 военнослужащих общевойскового соединения, а также необходимая для этого техника.

Мемориал Славы в городе Алейске был установлен в 1977 году в честь воинов, отдавших свои жизни защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. Основа комплекса — скульптурная группа на постаменте, перед которым находится рельефная звезда Вечного огня. На 15 пилонах размещены имена 10951 погибших алейчан. Между пилонами в средней части ряда расположена стена с многофигурным барельефным панно «Скорбящая мать». Мемориал расположен в центральном парке города Алейска.

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