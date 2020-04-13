13.04.2020 (17:49)

В армейском корпусе Балтийского флота подводят итоги боевой подготовки за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, за зимний период обучения проведено более 2 тыс. мероприятий боевой подготовки.

По оценке командования, военнослужащие объединения провели все запланированные занятия и мероприятия учебно-боевой направленности в полном объеме. Командованием корпуса уделялось особое внимание соблюдению требований безопасности при организации и проведению мероприятий боевой подготовки.

В настоящее время в объединении Балтийского флота проходит активная подготовка к новому периоду обучения. За два месяца предстоит перевести около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники корпуса на летний режим эксплуатации, после чего военнослужащие приступят к занятиям по боевой подготовке в соответствии с утвержденным планом.

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