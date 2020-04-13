13.04.2020 (17:38)

В Тульском суворовском военном училище провели Гагаринский урок

12 апреля в Тульском суворовском военном училище прошел Гагаринский урок «Космос – это мы», приуроченный ко Дню космонавтики и Международному дню первого полета человека в космос.

Суворовцы услышали рассказы о формировании первого отряда космонавтов, о том, как строился космодром «Байконур», воспитанников младших курсов ознакомили с работой планетария училища.

Справочно:

Впервые Гагаринский урок был проведен пять лет назад, в день 55-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о проведении в 2020 году «Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» урок был посвящен теме: «От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе». Воспитанникам представилась возможность расширить свои знания в области отечественной космонавтики, о её основателях и перспективах развития.

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