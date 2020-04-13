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13.04.2020 (17:36)

Вооружение, военная и специальная техника РВСН будет переведена на летний режим эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов и материально-технической базы на режим летней эксплуатации.


Свыше 8000 единиц техники будет обслужено в период перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполнят более 2500 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.


Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта  парков соединений и частей развернуто более 600 рабочих мест и постов обслуживания.
По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в летних условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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