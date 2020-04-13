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13.04.2020 (17:24)

Саперы мотострелковой бригады Северного флота провели тренировку по предотвращению ледовых заторов на водоемах

Саперы отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота выполнили серию учебных подрывов льда на водоемах в районе поселка Печенга Мурманской области.

Занятие с подрывниками проводилось специально в преддверии паводкового периода. В ходе него военные инженеры, привлекаемые для защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода, изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Весной противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие саперных подразделений Северного флота в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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