13.04.2020 (14:20)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов и прилегающей территории комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих, оснащенный специальными машинами АРС-14 и средствами индивидуальной защиты, провёл обеззараживание исторического здания.

Ранее военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обработали дезинфицирующим раствором объекты учебных заведений.

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