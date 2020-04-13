13.04.2020 (10:19)

Ветеран Великой Отечественной войны из Таджикистана написал книгу, посвященную 75-летию Победы

Незрячий ветеран Великой Отечественной войны Олег Дмитриевич Соболев из Таджикистана в 96-летнем возрасте написал книгу, посвященную 75-летию Великой Победы.

В книге «Война. Победа. Сердца боль» фронтовик описывает основные события на Ленинградском фронте, а также освобождение блокадного Ленинграда от фашистских захватчиков, в боях за который лично принимал участие. Кроме того, в ней подробно изложено о вкладе народа Таджикистана в Победу.

«Работая над книгой, я вспоминал многие боевые эпизоды, участником которых довелось быть на фронте. И эта постоянная память о войне заставляла меня подходить к изложению событий с особой тщательностью, проверяя и сопоставляя многие документы и источники, — сказал Олег Дмитриевич Соболев. — Мне хочется надеяться, что эта книга поможет читателям, особенно молодым, лучше представить себе масштабы Великой Отечественной войны и трудные пути, которыми прошли их деды и отцы».

Собственные воспоминания о войне автор книги записывал на диктофон, а его супруга Валентина Филипповна, прослушивая их, печатала тексты. Более 15 лет ушло на написание книги. Тираж из 150 экземпляров был выпущен 10 апреля к дню рождения ветерана.

С радостным событием автора поздравили военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и руководитель добровольческой военно-поисковой группы «Память-201» Гафур Шерматов. Две книги по решению автора были переданы в музей 201-й военной базы РФ.

Соболев Олег Дмитриевич на сегодняшний день единственный оставшийся в Таджикистане ветеран, принимавший участие в освобождении блокадного Ленинграда. Он много лет не выходил из своего дома по состоянию здоровья.

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