13.04.2020 (15:16)
В апреле в ЦВО будет проведено более 10 крупных учений
Более 10 крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) состоится в текущем месяце в рамках контрольной проверки войск ЦВО. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Мероприятия боевой подготовки пройдут на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии.
В ходе проверки в первую очередь будут оценены способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, использовании ими мобильных огневых групп на широком фронте с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.
Итоги контрольной проверки будут подведены на заседании Военного совета ЦВО с участием руководящего состава военного округа.