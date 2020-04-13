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13.04.2020 (15:16)

В апреле в ЦВО будет проведено более 10 крупных учений

Более 10 крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) состоится в текущем месяце в рамках контрольной проверки войск ЦВО. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Мероприятия боевой подготовки пройдут на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии.

В ходе проверки в первую очередь будут оценены способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, использовании ими мобильных огневых групп на широком фронте с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Итоги контрольной проверки будут подведены на заседании Военного совета ЦВО с участием руководящего состава военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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