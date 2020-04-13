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13.04.2020 (14:00)

Военнослужащие Западного военного округа провели спецобработку машин скорой медицинской помощи в Курске

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В соответствии с обращением местных органов власти сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) провел специальную обработку машин скорой медицинской помощи больниц города Курска.

Для обработки машин скорой помощи военнослужащие использовали специальные авторазливочные станции АРС 14 КМ и носимые комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1.

В ходе работ особое внимание было уделено обработке дверей, ручек, носилок и каталок, которые чаще всего используются в машинах скорой помощи для перевозки граждан с признаками вирусных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19 , Западный военный округ
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