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13.04.2020 (14:30)

Мэр города Дольмине поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии

Мэр города Дольмине (Италия) Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация в городе сложилась достаточно серьёзная, есть больные, есть умершие, и ваш приезд для нас очень значимый. Мы благодарны вам. Мы вас очень ждали. Спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией!», — отметил градоначальник.

Франческо Бромани также вручил военнослужащим книгу об истории города Дольмино.

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии — городах Дальмине, Озио-Сотто, Аццано-Сан-Паоло.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 56 зданий и сооружений, более 350 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 40 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , COVID-19
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