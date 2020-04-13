13.04.2020 (14:30)
Мэр города Дольмине поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии
Мэр города Дольмине (Италия) Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Ситуация в городе сложилась достаточно серьёзная, есть больные, есть умершие, и ваш приезд для нас очень значимый. Мы благодарны вам. Мы вас очень ждали. Спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией!», — отметил градоначальник.
Франческо Бромани также вручил военнослужащим книгу об истории города Дольмино.
Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии — городах Дальмине, Озио-Сотто, Аццано-Сан-Паоло.
Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 56 зданий и сооружений, более 350 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 40 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.