13.04.2020 (14:30)

Мэр города Дольмине поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецобработка специалистами войск РХБЗ ВС РФ пансионата «Дальмине»

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Благодарность мэра г.Дальмине за помощь российским военным 1 2

Мэр города Дольмине (Италия) Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация в городе сложилась достаточно серьёзная, есть больные, есть умершие, и ваш приезд для нас очень значимый. Мы благодарны вам. Мы вас очень ждали. Спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией!», — отметил градоначальник.

Франческо Бромани также вручил военнослужащим книгу об истории города Дольмино.

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии — городах Дальмине, Озио-Сотто, Аццано-Сан-Паоло.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 56 зданий и сооружений, более 350 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 40 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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