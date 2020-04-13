13.04.2020 (14:47)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 4 боеприпаса времён войны

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 82-мм миномётную мину в районе посёлка Куликово Зеленоградского городского округа, а также два артиллерийских снаряда калибра 76-мм в городе Гурьевске и одну противотанковую мину в садоводческом огородническом некоммерческом товариществе «Электрон» Гурьевского ГО. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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