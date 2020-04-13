13.04.2020 (11:30)

Для военнослужащих Балтийского флота введен удаленный заказ питания

В целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи на Балтийском флоте внедрена система дистанционного заказа питания.

Данный способ организации питания действует в столовых оперативного звена объединений и соединений флота. Оплата заказов осуществляется по безналичному расчету. Военнослужащие могут сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное для них время.

Все заказы готовятся с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Во время получения услуги предусмотрено соблюдение дистанции между военнослужащими от полутора метров.

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