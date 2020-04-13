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13.04.2020 (14:07)

Расчеты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали более 30 тыс. кв. м площади авто- и железнодорожного вокзалов Астрахани

Расчёты батальона радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию на авто- и железнодорожном вокзалах Астрахани в ночное время.

Для обработки территории двух объектов военнослужащие задействовали четыре специальных автомобиля АРС-14КМ. В ходе выполнения мероприятий специалисты обработали более 30 тыс. кв. м.

В то же время две единицы спецтехники и два расчёта личного состава подразделения РХБ защиты выполнили задачу по дезинфекции Областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Площадь обработки составила порядка 15 тыс. кв. м.

Всего в ходе ночных работ было задействовано шесть специальных автомобилей АРС-14КМ, доставленных военнослужащими соединения РХБ защиты ЮВО из Волгоградской области.

В результате силами шести расчётов за ночь были продезинфицированы стены, фасады зданий и дорожное покрытие общей площадью более 45 тыс. кв. м.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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