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13.04.2020 (14:00)

В инженерных войсках ВС РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии.

Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов.

Эта система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи. Ииндивидуальный источник электроэнергиии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт.

Данные источники предназначены для выполнения задачи в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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