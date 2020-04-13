13.04.2020 (09:45)
Землетрясение, произошедшее в Кузбассе, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
Подземный толчок, магнитудой в эпицентре составлял 2,4 балла, который был зафиксирован сегодня в 02:59 мск в районе населенного пункта Ленинск-Кузнецкий не повлиял на боеготовность соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области.
Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.
41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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